Jovens são flagrados ao tentar vender notebook furtado pela internet ao próprio dono do aparelho

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 09:05 horas

Resende – Duas pessoas foram detidas no domingo (16), por receptação em Resende. Policiais Militares chegaram aos autores após um homem reconhecer seu notebook furtado, num anúncio de venda do aparelho pela internet.

Ele teve dois notebooks furtados entre os dias 14 e 15 deste mês, de sua casa também em Resende. A vítima se passou por uma pessoa interessada em adquirir o aparelho, marcou de se encontrar com o anunciante domingo (16), em um shopping da cidade. Antes, porém, avisou a Polícia Militar.

Durante o encontro, um jovem de 23 anos apareceu com o aparelho no local marcado. O homem provou por meio da nota fiscal e o número serial da caixa do produto, que o notebook era dele.

O jovem, no entanto, forneceu o nome de uma jovem de 25 anos. Segundo o rapaz, foi ela quem o mandou entregar o aparelho ao suposto comprador.

A autora se apresentou na delegacia, onde o delegado titular Ronaldo Aparecido de Brito indiciou a dupla por receptação. Ambos permaneceram presos.

De acordo com os PMs, a jovem já possuía anotação criminal por tráfico de drogas e receptação. Os policiais revelaram ainda que ela era conhecida como a “Mulher do Pit”, que seria um traficante.