Jovens são presas com drogas em Resende

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2021, 07:33 horas

Resende – Duas jovens foram presas no sábado (25), suspeitas de tráfico de drogas e associação para tráfico em Resende. O flagrante foi na Rua Ermídio José da Fonseca, no bairro Santo Amaro.

Os entorpecentes estavam escondidos atrás do guarda-roupas no quarto de uma casa. No local foram apreendidas 45 trouxinhas de maconha, 70 pinos contendo cocaína e 74 pedras de crack.

As jovens foram levadas para a Delegacia de Resende, onde ficaram presas.