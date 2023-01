Jovens são presos com fuzil de Airsoft por apologia ao crime - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 12:06 horas

Valença – Três jovens foram presos por apologia ao crime na madrugada deste domingo (1º) no bairro Barroso, em Valença. Os jovens foram identificados devido a um vídeo que circula por redes sociais no qual portam um fuzil e fazem gestos de apologia a uma facção criminosa. Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar localizaram dois dos suspeitos durante policiamento no Show da Virada em Valença. De acordo com a PM, os jovens levaram os policiais até a arma, que revelaram ser de Airsoft, e ao local onde se encontrava o terceiro suspeito que aparecia portando o fuzil no vídeo.

Ainda segundo os agentes, a arma de Airsoft foi encontrada no bairro Água Fria, em Valença. No local, a família do terceiro jovem permitiu a entrada dos policiais. Os suspeitos foram detidos e levados para a 91ª DP onde a ocorrência foi registrada.