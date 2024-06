Jovens são presos e adolescente é apreendido com drogas em Barra Mansa

Barra Mansa – Dois jovens foram presos e um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (17), em Barra Mansa.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre tráfico de drogas no Loteamento Airuoca, próximo a um bar. No local, o trio foi observado traficando, com uma sacola em mãos e ao serem avisados sobre a presença dos policiais, esconderam o material dentro da cueca. Em seguida, foram para uma área de mata e deixaram as drogas em um terreno baldio.

Os agentes então realizaram uma abordagem, informando sobre o monitoramento feito. Perguntados se teriam mais drogas guardadas, os dois jovens, de 18 e 19 anos, confessaram que teriam mais material em casa.

No total, foram apreendidos 122 pinos de cocaína, R$ 135 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Eles foram encaminhados para a 90ª DP, para registro da ocorrência, onde os jovens permaneceram presos e o adolescente apreendido.