Jovens suspeitos de tentativa de roubo são presos em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de outubro de 2022, 14:59 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam na quinta-feira, dia 6, dois jovens de 18 e 20 anos, suspeitos de tentativa de roubo. Eles teriam invadido o imóvel de um idoso, de 77 anos, na Rua Marina Godoy Barreira Cravo, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A investida criminosa não deu certo, porque o sobrinho da vítima flagrou os jovens dentro da casa. Antes de fugirem, eles agrediram o idoso.

No entanto, foram localizados por policiais militares em uma residência localizada perto do local onde tentaram praticar o crime. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.

Outro caso

Em outra ação da PM, um homem de 27 anos foi detido, suspeito de invadir uma casa para praticar furto. Ele foi localizado dentro da residência na Rua Jaime Pantaleão de Moraes, no Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo os agentes, o homem confessou a intenção de praticar o crime e disse que o objeto que conseguisse furtar, ele venderia e compraria drogas para sustentar o seu vício. Os PMs apuraram que o suspeito tem várias passagens pela polícia.

Na 93ª DP (Volta Redonda) foi feito um registro de violação de domicílio e o invasor responderá pelo ato criminoso em liberdade.