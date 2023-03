Juçaí investe R$ 20 milhões em nova unidade em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 10:53 horas

Empresa que beneficia açaí vai inaugurar fábrica em abril gerando quinze postos de trabalho

Itatiaia – O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia, José Luiz Ribeiro Xavier, visitou nesta quinta-feira (16/03) as instalações da Juçaí. A empresa está investindo em torno de R$ 20 milhões na construção de sua fábrica em Penedo, às margens da Rodovia Coronel Rubens Tramujas Mader. A previsão é de que a unidade entre em operação em abril, gerando 15 postos de trabalho.

“O empreendimento, que fabrica produtos baseados no açaí da juçara, quer popularizar o fruto da palmeira-juçara, árvore da Mata Atlântica com cor e sabor semelhantes aos do açaí amazônico. O produto é feito de maneira sustentável, a partir da polpa do fruto da palmeira juçara”, conta José Luiz.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, a Juçaí está ampliando sua produção, com a implantação de dois centros de distribuição, um no Estado do Rio de Janeiro e, outro, em São Paulo. Com o investimento, a companhia busca aumentar sua atuação no mercado nacional e internacional. Atualmente, a empresa tem presença nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, exportando para países como Chile e Canadá.

– A fábrica em Penedo já está em testes e deve começar a produzir nos próximos dias. A empresa pretende promover visitas orientadas à unidade. Pelo que ouvimos dos responsáveis pelo empreendimento, as visitas serão abertas principalmente para os alunos da rede municipal de ensino – afirma o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia destaca que a empresa pretende, até 2025, se tornar referência em sustentabilidade em negócios no Brasil.

“Investimentos como este, além da geração de emprego e renda, agregam bastante ao meio ambiente, já que adota um processo de fabricação sustentável, com 33% dos frutos sendo deixados para garantir a alimentação da fauna”, explica José Luiz.