Jucerja registra 67 mil novos negócios no Estado do Rio - Diário do Vale

Jucerja registra 67 mil novos negócios no Estado do Rio

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 07:43 horas

Rio – Até novembro, 67.173 novos negócios foram registrados na Junta Comercial, número 3,7% maior que o do mesmo período em 2021 (64.758). A empregabilidade no estado também alcançou resultados significativos este ano: mais de 177 mil empregos com carteira assinada foram criados de janeiro a outubro e o Estado do Rio conquistou a menor taxa de desemprego desde o terceiro trimestre de 2016, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE.

– A retomada econômica do Rio de Janeiro é uma realidade, comprovada pelo alto índice de empregabilidade, o significativo número de empresas abertas ao longo do ano, e os investimentos públicos e privados que estão em andamento nas mais diversificadas áreas. Promovemos a simplificação de processos, avançamos na desburocratização e atraímos novas empresas e investimentos para o estado. E vamos continuar trabalhando para que em 2023 essas conquistas sejam ainda mais expressivas – afirmou o governador Cláudio Castro.

O estado tem hoje um ambiente de negócios mais atraente para empresas e investidores, com segurança jurídica e regulatória, estabilidade e credibilidade internacional resgatada. Mais de R$ 100 bilhões em investimentos privados e públicos estão em andamento no estado, que terá o maior complexo pesqueiro do país e caminha para se tornar um grande polo gerador de energia, referência na transição energética do país para uma matriz mais diversificada e limpa.

No ranking de competitividade dos estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o Estado do Rio subiu seis posições, saindo da 17ª colocação, em 2021, para a 11ª, em 2022. Grandes empresas como o Magazine Luiza, União Química, BRF, Amazon, a mexicana Kavak e a indiana EPL escolheram o Rio de Janeiro para se instalar, e outras como a Nissan, a Volkswagen Caminhões e a P&G decidiram expandir suas atividades no estado.

A intermediação de mão de obra realizada pela Secretaria de Trabalho e Renda influenciou na empregabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Através do Sine e da plataforma Mais Trabalho RJ, 68.470 oportunidades de trabalho foram intermediadas para o cidadão fluminense, sendo 10.441 exclusivas para pessoas com deficiência. Ao todo, 245.618 pessoas realizaram processos seletivos para concorrer a uma dessa vagas.

Na Junta Comercial do estado (Jucerja), a expectativa é que um novo recorde de abertura de empresas seja batido ao fim de 2022. No ano passado, foram abertas 72.894 empresas em território fluminense, um recorde histórico nos 214 anos da autarquia. Em 2022, os números de empresas abertas em janeiro, fevereiro, abril, maio, junho e julho também foram os maiores da história da Junta Comercial nos respectivos meses.