Judocas de Resende conquistam pódio em campeonato regional na Bahia

Resende – Dois atletas de Resende brilharam mais uma vez ao representar a cidade na etapa regional do Campeonato Brasileiro de Judô, realizada nos dias 29 e 30 de março, em Salvador, na Bahia. Daniel Vinícius Inácio da Silva, de 11 anos, conquistou o segundo lugar na categoria sub-13 (até 28kg), enquanto Thayna Souza Lorena, de 13 anos, terminou a competição em sétimo lugar na disputa de repescagem na categoria sub-15 (até 57kg).

Ambos os atletas, que fazem parte do programa Esporte na Escola, são alunos da Escola Municipal Noel de Carvalho e treinam no Primeiro Centro Esportivo, no Jardim Aliança. Thayna e Daniel fazem parte do projeto desde o início: ela começou em 2019, quando o espaço foi inaugurado, e ele em 2020. A viagem dos alunos foi custeada (passagens, hospedagem e alimentação) em parceria entre as secretarias de Educação e Esporte e Lazer de Resende.

Segundo a professora Luana Fortes, Thatha, como é carinhosamente chamada, tem seis anos de treinos e um histórico de destaque no judô nacional e internacional. Em 2023, foi campeã Pan-Americana em Lima, no Peru, representando Resende, e terminou o ano invicta no estado do Rio de Janeiro. Entre julho de 2024 e janeiro de 2025, integrou o time do Instituto Tiago Camilo, em São Paulo, onde treinou com o medalhista olímpico Tiago Camilo e foi orientada pela ex-atleta Edinanci Silva. De volta a Resende, a adolescente de 13 anos segue em sua preparação para os desafios da temporada.

Daniel, que sempre teve Thayna como inspiração, é seu grande amigo e companheiro de treinos. Ele foi vice-campeão do Brasileiro Regional em 2024, no Rio de Janeiro, e repetiu o feito este ano, em Salvador.

“O maior objetivo do Daniel e da Thayna é competir nas Olimpíadas e é visando isso que eles trabalham duro. Eles seguem focados nas metas para 2025. Alguns dos objetivos são o Campeonato Carioca, o Estadual e o Troféu Rio de Janeiro, além da seletiva para o Campeonato Brasileiro Geral, que acontece em agosto, no Rio de Janeiro. Caso eles avancem, vão disputar o Brasileirão Final, em setembro, na Paraíba — uma das principais competições do judô nacional”, disse a professora Luana Fortes.

Também estão no radar os Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro (JERJ), com etapas regionais e estaduais. Se forem campeões, garantem vaga nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). Outra grande ambição é o Pan-Americano, que ocorrerá este ano no México, e que exige classificação entre os dois primeiros colocados no Campeonato Brasileiro Final.