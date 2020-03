Juiz decreta prisão preventiva de Paulinho do Raio X

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 18:30 horas

A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada neste domingo (08), no Rio

Volta Redonda – A Justiça decretou a Prisão Preventiva (PP) do vereador Paulinho do Raio X, suspeito de tentar extorquir o prefeito Samuca Silva. O parlamentar foi preso em flagrante neste sábado, dia 7, e levado para a Cidade da Polícia, em Benfica, zona norte do Rio, onde ocorreu a audiência de custódia. Os dois aparelhos celulares do vereador foram apreendidos.

A prisão em flagrante foi transformada em preventiva após audiência de custódia realizada neste domingo, no Rio. Inicialmente, a informação era de que a audiência estava marcada para segunda-feira. As investigações começaram em fevereiro depois de o prefeito denunciar a tentativa de extorsão.

Com a decretação da prisão preventiva, o vereador deixou a Cidade da Polícia para ir para outra unidade prisional. Não foi informado o local para onde Paulinho foi transferido. A Seap alega que isso ocorre em função da segurança do preso

Informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE dão conta de que Paulinho seria, dos três vereadores, o que menos se beneficiaria com a extorsão. Do valor que seria entregue no sábado, R$ 65 mil seriam para ele e R$ 130 mil para cada um dos outros dois envolvidos, que estão tendo os nomes mantidos em sigilo pelas autoridades.

Aliás, segundo a mesma fonte, Samuca não levou R$ 325 mil para o encontro, que foi realizado na sala do Conselho Regional de Radiologia, em Volta Redonda. O jornal apurou que ele levou uma mochila que continha algum dinheiro, arrumado de forma a dar a impressão que era a quantia pedida. O DIÁRIO DO VALE tentou contato com o prefeito, para confirmar as informações, mas não obteve sucesso.

Quando o vereador recebeu o dinheiro, mesmo não sendo a quantia prometida, ficou configurado o flagrante.