Juiz manda bloquear R$ 396 milhões de cervejaria Petropólis

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 18:40 horas

Rio – O juiz Bruno Bodart, da 15ª Vara da Fazenda Pública do Rio, acolheu pedido do Ministério Público Estadual e determinou o bloqueio de R$ 396 milhões em bens e ativos financeiros da Cervejaria Petrópolis (dona da marca Itaipava).O juiz ordenou também a suspensão de um contrato de financiamento firmado pelo governo do Rio com a empresa, na época do então governador Luiz Fernando Pezão (MDB).