Juiz manda recolher panfletos com notícia falsa sobre Rodrigo Drable

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 20:31 horas

Panfleto aprendido, segundo juiz, retrata fato inverídico afirmando que o prefeito não poderia assumir se for reeleito, o que não é verdade

Barra Mansa – O juiz da 91ª Zona Eleitoral de Barra Mansa, Francisco Ferraro Junior, mandou recolher panfletos com propaganda irregular contra o prefeito Rodrigo Drable, que disputa à reeleição. O panfleto estaria sendo distribuído pelo empresário Bruno Marini, que é candidato à Prefeitura de Barra Mansa.

Com efeito, o panfleto apreendido, segundo o juiz, retrata fato inverídico, na medida que deixa de observar o despacho exarado pela desembargadora Suimei Cavalieri que explicitamente determina que a medida de afastamento deve perdurar, considerando novo pleito eleitoral, o prazo restante dos mandatos eletivos. Ou seja: o afastamento de Rodrigo na prefeitura, voltando ele ou não ao cargo no seu mandato atual, não atingiria a sua posse ou o exercício do próximo mandato, se for eleito, segundo o juiz.

“Trata-se de denúncia de propaganda irregular formalizada pelo candidato Rodrigo Drable Costa relativa a panfleto que alega estar sendo distribuído pelo oponente Bruno Marini, alegando que o texto ataca a sua honra e sua imagem, disseminando informação equivocada que conduz o eleitorado a erro”, diz o juiz em sua decisão.

O panfleto foi feito na Burrreal Digital produtos Gráficos que não tem endereço declarado é é considerada inapta em sua situação no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

Leia a íntegra da decisão:

