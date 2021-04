Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 17:53 horas

Estabelecimentos funcionam, nesta quinta, no horário estabelecido pelo decreto em vigor

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda participará de uma audiência nesta quinta-feira, 8, para rediscutir o acordo que define os parâmetros para funcionamento de atividades consideradas não essenciais durante a pandemia do Novo Coronavírus.

Em comum acordo com a Justiça, a Prefeitura informa que até o fim da audiência, marcada para acontecer no Fórum, as atividades econômicas permanecem abertas nas regras do decreto atualmente em vigor.