Juliana Maia apresenta dois de seus grandes shows em teatro de Valença

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 16:02 horas

Ambas as apresentações são gratuitas, com ingressos distribuídos uma hora antes do horário previsto para o começo

Valença – A cantora Juliana Maia apresenta nesta sexta e sábado (dias 2 e 3 de setembro) no Teatro Sesc Rosinha de Valença dois espetáculos do seu repertório cultural. Na sexta acontece o “Juliana Maia canta Elis”, um show que rememora a obra da maior cantora do Brasil e que valoriza e destaca o papel da mulher na sociedade. Já no sábado é a vez das crianças se divertirem com “Juju e a locomotiva encantada”, um musical autoral baseado no livro homônimo. Ambas as apresentações são gratuitas, com ingressos distribuídos uma hora antes do horário previsto para o começo.

No show “Juliana Maia canta Elis”, a artista incorpora um pouco da genialidade e dramaticidade desta grande artista popular da nossa nação. No rico cardápio de canções, não ficam de fora letras marcantes como Madalena, Fascinação e Arrastão. “A alma de todo amante da Música Popular Brasileira tem a necessidade de entrar nesta sala de estar chamada Elis Regina. É um afago, é um show delicado, sobretudo exalta a ‘brasilidade’ e a força desta grande mulher que escreveu a história da MPB”, destaca Juliana Maia.

O musical “Juju e a Locomotiva Encantada” é uma adaptação do livro, uma história infantil que valoriza temas importantes como a amizade e preservação da natureza, questões fundamentais no desenvolvimento das crianças. Foi justamente a repercussão da obra que a fez transformar-se num teatro musical, com canções de autoria de Juliana Maia, além de atividades cognitivas minuciosamente elaboradas para estimular a consciência coletiva dos pequenos.

Serviço

Shows “Juliana Maia canta Elis” e “Juju e a Locomotiva Encantada”

Onde: Teatro Sesc Rosinha de Valença, Av. Profa. Silvina Borges Graciosa, 44 – Belo Horizonte, Valença.

Quando: Juliana Maia canta Elis no dia 2/9 às 20h; Juju e a Locomotiva Encantada no dia 3/9 às 17h

Ingressos: GRÁTIS, distribuição dos ingressos 1 hora antes das apresentações

Informações: (21)4020-2101 e https://www.sescrio.org.br/unidades/teatro-sesc-rosinha-de-valenca/