Juliana Maia inaugura filial do seu centro cultural em comunidade carente de Valença

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 16:17 horas

Valença – A cantora e empreendedora cultural Juliana Maia inaugura neste domingo (18), às 11h, a filial em Pedro Carlos/Linha, uma comunidade carente nos arredores de Conservatória, do Centro Cultural Juliana Maia. A solenidade será por meio de uma grande festa para o público infantil, repleta de brincadeiras e atividades culturais. Toda a programação é gratuita.

O objetivo da nova instalação é estender os serviços de cidadania do centro às crianças, adolescentes e mulheres da localidade, como a capacitação do empreendedorismo feminino, aulas de dança, música, reforço escolar e artes em geral.

Produto do centro cultural, a orquestra Harmônicos de Conservatória, composta por crianças e adolescentes do distrito, fará uma apresentação na inauguração da filial. Além do espetáculo musical, outras atividades de entretenimento e cultura estão previstas para divertir a criançada, como piscina de bolinhas e apresentação de palhaços.

“Acredito que esta nova filial do nosso centro será o marco de uma grande mudança para esta região de Pedro Carlos/Linha, o início de uma temporada de novas oportunidades, cultura e sorriso para as crianças, adolescentes e mulheres. É uma ação fundamental para combater a pobreza desta localidade”, destaca Juliana Maia.