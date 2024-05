Juliano Melo, vereador de Paty do Alferes, é assassinado

Ainda de acordo com a polícia, Juliano levou quatro tiros na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do Hospital Municipal Luiz Gonzaga.

Paty do Alferes – O vereador Juliano Melo, de Paty do Alferes, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (23). O crime ocorreu no bairro Lameirão, onde o parlamentar foi assassinado na porta de casa.