Júnior Chicó se apresenta no teatro Gacemss - Diário do Vale

Júnior Chicó se apresenta no teatro Gacemss

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 17:06 horas

Show “Quebrando o Armário” será nesta sexta-feira (10)

Volta Redonda – O show “Quebrando o Armário” de Júnior Chicó será apresentado nesta sexta-feira (10), às 20h30, no teatro Gacemss 1, em Volta Redonda.

Em seu primeiro show solo de stand up comedy, o artista fala da liberdade de escolhas, vida pessoal, família, a importância de “sair do armário” e sentir orgulho de ser quem é. Medos e cuidados que tinha antes de se assumir, relação com os amigos e reações que eles tiveram quando contou que era gay. A reação da família e como ter se assumido melhorou a relação em casa.

Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos no site: https://www.ingressodigital.com/evento/6996/Junior_Chic__Quebrando_o_Armrio