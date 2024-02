Juremeiros é atração de Carnaval em Piraí e na Vila do Abraão, na Ilha Grande

Angra dos Reis/Piraí – O grupo Juremeiros se apresenta no Carnaval da Ilha Grande, em Angra dos Reis, e também no Carnaval de Piraí. Amantes do samba de raiz poderão curtir as festas gratuitas nas ruas das duas cidades. Confira as datas e horários das apresentações do grupo neste Carnaval:

Domingo (11), às 22h – Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis;

Segunda-feira (12), das 16h às 18h, na Praça da Preguiça, em Piraí, na concentração do bloco No Embalo de Rei, que sairá em seguida pelas ruas da cidade, puxado pelo Rei Momo;

Terça-feira (13), às 22h – Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis.

O bloco No Embalo do Rei existe há seis anos e é formado pela iniciativa popular, idealizado pelo Rei Momo eleito pela cidade de Piraí.

“Este ano, será muito especial e o Juremeiros tem sido muito esperado, não só por mim, mas também por todos da cidade de Piraí e pelos foliões da região que optam por passar o carnaval na cidade. Juremeiros é a identificação do Bloco No Embalo do Rei, pois é alegria, felicidade e união”, declarou Paulo Cesar Leandro Simplicio, conhecido como Cesinha, organizador do bloco e o Rei Momo eleito.

Já para o Secretário de Cultura de Angra dos Reis, Andrei Lara, “levar o grupo para a Ilha Grande está sendo uma satisfação enorme, pois a população recebeu o nome do grupo com muito carinho e expectativa, afinal de contas, já ouviram falar muito do Juremeiros e agora será a oportunidade de ver, ouvir e sambar com eles”.

Os que vão para a Vila do Abraão, na Ilha Grande, devem ficar atentos ao traslado do continente até a ilha. Existe a barca (transporte público), as escunas (transporte privado) e os fast boats (barcos rápidos de transporte privado). Os valores variam de R$20,00 a R$80,00 e cada tipo possui um horário diferente de saída.

Domingo (11)

Vila do Abraão – Ilha Grande, em Angra dos Reis

19H00 MATINÊ COM A FANFARRA DO RODRIGO

22H00 SAMBA DE RAIZ COM JUREMEIROS

00H00 LETTY

Segunda-feira (12)

Praça da Preguiça em Piraí

16H00 CECÍLIA REIS E BANDA

17H00 BLOCO DA APAE

16h00 JUREMEIROS NA CONCENTRAÇÃO DO BLOCO NO EMBALO DO REI

18H30 SAÍDA DO BLOCO NO EMBALO DO REI

21H00 PIRA VASCÃO

00H00 MISTUREBA

Terça-feira (13)

Vila do Abraão – Ilha Grande, em Angra dos Reis

19H00 MATINÊ COM A FANFARRA DO RODRIGO

22H00 JUREMEIROS COM SAMBA DE RAIZ

00H00 SARAH FREITAS