Juremeiros lançam seu primeiro EP nas plataformas digitais

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 13:07 horas

“Melhor que imaginar” é o título do EP do grupo que estará disponível nas principais plataformas de streaming a partir de 19 de maio

Os sambas de raiz são todos aqueles que retomam o clima de “batuque de quintal”, com a tradicional roda de samba, mas que, principalmente, traduzem o dia a dia dos morros e periferias. E, desde 2018, é o que os Juremeiros vêm fazendo: resgatando a cultura mais genuína do samba, aproximando pessoas, sem distinção de classes, etnias e crenças.

O Sul do Estado do Rio de Janeiro revive toda a história do samba, permitindo um reencontro entre faixas etárias e trazendo mais alegria ao povo.

E, após 5 anos de Estrada, o grupo lança o primeiro EP, “Melhor que imaginar”, no qual você poderá ouvir músicas que abordam ancestralidade, batucada, festa, proteção e transcendência por meio do samba.

O disco, que tem o mesmo nome do primeiro single lançado pelos Juremeiros, é formado por três canções: “Amor Perpétuo”, uma composição de Raphael Garcêz, “Melhor Que Imaginar”, composta por Tolen e “Força Ancestral”, escrita por Pedro Morais e Igor Bravo.

A partir do dia 19, você poderá ouvir na maior plataforma de streaming de música, o Spotify, e também na Apple Music, Amazon Music, Deezer e Tidal, que são alternativas similares, com recomendações musicais e playlists baseadas nas preferências do usuário.

Acessando o link, você salva a sua plataforma preferida e acompanha o lançamento em primeira mão: https://tratore.ffm.to/melhorqueimaginar

E para comemorar o lançamento do EP, o grupo vai realizar dois shows logo em seguida. O primeiro acontecerá no dia 20 de maio, na AABB de Resende (RJ), com a participação do sambista DiPaula e o segundo show será no dia 21 de maio, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda (RJ), com a participação dos sambistas Anderson Vaz, Jane da Pit e Tico Balanço.

Os ingressos podem ser adquiridos acessando www.juremeiros.com/agenda

Conheça mais sobre os Juremeiros

O musicista Raphael Garcêz reuniu um grande time de talentos do samba na primeira edição do Samba da Jurema, em março de 2018, em Barra Mansa/RJ. Desde então, eles ganham notoriedade a cada apresentação.

O evento solidário serviu de palco para enaltecer o talento desses músicos que atuam no segmento há anos. Filhos do Samba da Jurema, nasceu então, Juremeiros, que é composto por Daiana Damião (Reco reco e voz), Deivid Ramos (Trombone), Igor Bravo (Cavaco e voz), LD – Luciano Dias (Tantã), Mestre André (Bateria), Pedro Cabral (Atabaque), Pedro Morais (Pandeiro), Pedro Toledo (Cuíca e Saxofone), Rafinha Black (Repique de mão e voz), Raphael Garcêz (Violão 7 Cordas e voz), Tolen (Surdo) e Victor Oliveira (Violão 6 cordas e voz).

As inspirações vêm de artistas como Agepê, Alcione, Benito di Paula, Beth Carvalho, Bezerra da Silva, Cartola, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Jair Rodrigues, Jorge Aragão, João Nogueira, Martinho da Vila, Noel Rosa, Paulinho da Viola e tantos outros nomes consagrados da música.

A banda já dividiu palco com Marquinho Sathan (2020) e Leci Brandão (2022), tendo o primeiro acontecido na Praia de Mangaratiba/RJ e o segundo na Praça Brasil, em Volta Redonda/RJ. Ambos os shows foram gratuitos.

Ao longo dos anos, o grupo já se apresentou para aproximadamente 200 mil pessoas. Os Juremeiros estão resgatando e enaltecendo o amor pelo ritmo, mostrando que o samba e o sambista podem e devem estar onde quiserem.

Serviço:

Lançamento oficial EP “Melhor que imaginar”

Data: 19 de maio de 2023

Plataformas streaming: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer e Tidal

Pré-save: https://tratore.ffm.to/melhorqueimaginar

Saiba mais em www.juremeiros.com e nas redes sociais @juremeiros