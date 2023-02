Justiça aceita denúncia do MP e suspende cobrança do rotativo em Angra - Diário do Vale

Justiça aceita denúncia do MP e suspende cobrança do rotativo em Angra

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 07:37 horas

Ministério Público solicitou a medida por irregularidades no processo de implantação do sistema

Angra dos Reis – A Justiça proibiu a cobrança do estacionamento Angra Rotativo, no início da noite desta segunda-feira (30). O Ministério Público solicitou a suspensão por apresentar irregularidades no processo de implantação do sistema, já que não houve licitação pública para a contratação da empresa.

Segundo o autor da denúncia, o empresário Marcus Venissius Barbosa, a exploração comercial das vagas para estacionamento de motos e carros nas ruas da cidade sem o processo é ilegal. A Ação Civil Pública (nº0800365-07.2023.8.19.0003) foi movida contra a Prefeitura de Angra, o prefeito Fernando Jordão, o secretário de Obras, Cristiano Augusto Manhaes Silveira, e a empresa Luz de Angra Energia.

O Promotor de Justiça, Plinio Vinicius D´Avila Araújo, do Ministério Público do Rio de Janeiro, também se manifestou nos autos pelo deferimento da tutela de urgência requerida, quanto à imediata suspensão da operação do sistema de estacionamento tarifado pelo Consórcio Luz de Angra S.A, assim como a arrecadação e compartilhamento das receitas derivadas da atividade, sejam bloqueadas até a deliberação em Juízo.

A doutora juíza titular da 1ª Vara Cível de Angra dos Reis, doutora Andréia Mauro D’Eca, acompanhou o Ministério Público e proferiu a seguinte decisão:

“Assim sendo defiro a tutela de urgência requerida determinando a suspensão imediata da operação do sistema de estacionamento tarifado de veículos e motocicletas, em todo o Município de Angra dos Reis pelo Consórcio Luz de Angra S.A, assim como a arrecadação e compartilhamento das receitas derivadas da referida atividade, com base no ‘Acordo de estabelecimento de condições gerais referentes ao desenvolvimento de atividades relacionadas’, até ulterior decisão deste juízo” – consta na decisão.

Em nota, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Angra informou que vai recorrer à Justiça e destaca a importância do Angra Rotativo para organizar e democratizar a busca por vagas de estacionamento em áreas de maior fluxo de veículos no município. Reafirmando que a ação faz parte do programa Cidade Inteligente, uma parceria público-privada da Prefeitura com o Consórcio Luz de Angra. “A Prefeitura recorrerá da decisão”.