Justiça aceita proposta para reabertura do comércio em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 22:49 horas

Volta Redonda – O juiz André Aiex Baptista Martins, da Sexta Vara Cível de Volta Redonda, homologou o acordo entre a prefeitura e o Ministério Público do Estado do Rio para a reabertura gradual do comércio na cidade. O acordo se baseou em proposta enviada pelo prefeito Samuca Silva ao MPRJ. As duas partes selaram o entendimento em reunião testa terça (28) e a Justiça confirmou a aceitação da proposta nesta quarta (29). Com isso, algumas atividades retornam na próxima segunda, e outras, a partir do dia 11.

O cronograma de reabertura

Segundo o acordo, as atividades já em funcionamento permanecem abertas seguindo as medidas de restrição. Já a partir do dia 4 de maio, caso a Justiça confirme o acordo, poderão ficar abertos em Volta Redonda:

– Serviços de escritório, apoio administrativo e outros serviços prestados; atividades profissionais, cientificas e técnicas;

– Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados;

– Informação e comunicação, comércio e reparação de veículos automotores, alojamento;

– Bares e restaurantes com 30% da capacidade. A feira livre também deverá ser autorizada, entretanto com regras que ainda serão definidas.

Já a partir de 11 de maio, atendidos os critérios, poderão ser liberados, também em Volta Redonda:

– Comércio varejista, outras atividades e serviços;

– Seleção e agenciamento e locação de mão de obra;

– Artes, cultura, esporte e recreação;

– Atividades imobiliárias; além de agências de viagem, operadores turísticos e serviços de reservas.

Os critérios de reabertura:

1 – Que não aumente em 5% o número dos casos suspeitos para confirmados a cada dois dias;

2 – Que os leitos dos hospitais com pacientes da Covid-19 não ultrapassem 50% da ocupação;

3 – Que o número de leitos do Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira, não ultrapassem 60% de ocupação; esta meta era de 70% mas foi reduzida em reunião com o MPRJ.

4 – Que o grupo de risco, principalmente idosos, permaneça em casa, em isolamento social;

5 – As aglomerações continuarão proibidas em estabelecimentos, eventos também seguirão proibidos;

6 – E uso obrigatório de máscaras.

De acordo com Samuca, dos critérios técnicos propostos, dois estão plenamente cumpridos, no que diz respeito a Volta Redonda. A cidade tem ocupação de 5% dos leitos de UTI, para uma máxima de 50%, e 6% de ocupação no Hospital de Campanha, com meta de 60%. O número de casos suspeitos, nesta terça, apresentou alta superior a 11%. Se o número ficasse acima de 5% por mais um dia, e a cidade já estivesse em flexibilização, o comércio voltaria a ser fechado e os números seriam avaliados, com reabertura se voltarem a ficar dentro dos padrões.