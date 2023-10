Justiça concede liminar que obriga Enel a regularizar fornecimento de energia de Paraty

Costa Verde – O juiz da Vara Única de Paraty, Juarez Fernandes Cardoso, determinou, em decisão na segunda-feira (2), que a Enel Distribuidora regularize o sistema de fornecimento de energia elétrica na cidade sob pena de multas que variam de R$10 mil ao dia a R$100 mil por mês. A decisão é baseada numa Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público com o apoio da prefeitura de Paraty.

O juiz estipulou multa mensal de R$100 mil caso a empresa não cumpra as metas dos indicadores de qualidade e continuidade do serviço fixados pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), no prazo máximo de 360 dias.

Segundo a decisão do magistrado, a empresa tem 60 dias para apresentar um estudo técnico que identifique as causas dos problemas de fornecimento que atende ao Município de Paraty e aponte as ações que deverão ser adotadas para sanar as falhas constatadas, com o respectivo cronograma de implantação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil, para a hipótese de descumprimento, parcial ou total.

O juiz ainda de determinou, que, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) a concessionária ré proceda à implementação das ações contempladas no estudo/projeto técnico, integral e satisfatoriamente. O não cumprimento ainda prevê multa de R$ 10 mil/dia.

Prefeito registra ocorrência na 167ª DP e na PF

Para sustentar a Ação Civil Pública no Ministério Público, a prefeitura apontou uma série de falhas no fornecimento de energia elétrica aos mais de 50 mil moradores e turistas.

Apesar da vitória parcial, ficou agendada, apenas para março de 2024, uma audiência de conciliação entre a Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Prefeitura e a ENEL.

Para ter ideia da dimensão do problema, o prefeito Luciano Vidal chegou ao ponto de denunciar a operadora de energia para as Polícias Civil e Federal. A denúncia sobre a precariedade dos serviços foi protocolada pela Procuradoria Geral de Paraty, depois dos dois últimos apagões ocorridos dia 8 e 26 deste mês de setembro.

– A situação é crítica. Moradores, comerciantes e turistas estão enfrentando sérios problemas. A cidade está sendo prejudicada pelos diversos picos de energias constantes que vem ocorrendo quase que diariamente. O objetivo é averiguar se se trata de algum ato de vandalismo, e ou se é uma falha de sobrecarga no sistema que abastece a cidade, e/ou falta de manutenção e reparo na linha de transmissão dentro do município – disse Vidal.

O prefeito anunciou que está encaminhando as denúncias para as Comissões de Minas e Energia da Câmara e Senado Federal, além de todos os relatórios e denúncias para o Ministério de Minas e Energia e ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), órgão responsável pela fiscalização e controle do sistema energético do país.

Segundo apurado pela reportagem, uma equipe técnica do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Obras, está enviando um relatório técnico sobre o problema para auxiliar o PROCON do Município em novas ações. “Todo cidadão ou comerciante que se sinta prejudicado podem procurar a sede do PROCON de Paraty para suas devidas providências junto à empresa. O compromisso da Prefeitura de Paraty é continuar sempre na luta para que a empresa possa investir nas devidas melhorias e em respeito com o nosso povo”, completou Vidal.

Nota

Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que ainda não tomou conhecimento da decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro mencionada na reportagem. “Assim que for notificada, a empresa tomará as providências necessárias”, diz o documento.

A companhia ainda esclareceu, em nota, que investiu, apenas em 2021 e 2022, mais de R$ 30 milhões em obras estruturais e em manutenções preventivas na rede elétrica que atende a região de Paraty, com o objetivo de melhorar a qualidade de fornecimento e ampliar a capacidade de atendimento aos clientes. Entre as ações, colocou em operação um novo alimentador na subestação de Paraty, beneficiando 8 mil clientes, realizou 83 mil serviços de poda e inspecionou mais de 1,5 mil quilômetro de redes. Além disso, instalou equipamentos comandados à distância do centro de operações da empresa, proporcionando mais rapidez no restabelecimento da energia e a redução de clientes afetados em eventuais ocorrências. Como resultado dos investimentos, a região de Paraty apresentou uma redução de 50% na duração média das interrupções (DEC) e 37% a quantidade média das interrupções (FEC), na comparação entre 2022 e 2020.

“A distribuidora segue realizando importantes investimentos para a região. Este ano, investiu R$ 5,7 milhões em melhorias na Ilha do Araújo, com a instalação de 169 postes e mais de 7km de redes. Adicionalmente, a empresa está investindo cerca de R$ 21 milhões na ampliação da Subestação Paraty, para aumentar a confiabilidade do sistema de distribuição”, salientou.