Justiça concede participação de Ademar Esposti em debate representando Dayse Penna

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 15:18 horas

Volta Redonda– Desde que testou positivo para Covid-19, a candidata à Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, passou seus compromissos de campanha presenciais para o candidato a vice, Ademar Esposti. A representação foi aceita por outros dois veículos de imprensa, que organizaram debates, mas não havia sido aceita pela emissora Band, que realiza um programa similar nesta quarta-feira, dia 11, às 22h5. Motivo esse que originou o pedido judicial da coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” para a participação da chapa

– É um direito do cidadão poder ouvir todos os candidatos e escolher qual a melhor proposta para Volta Redonda. Minha vontade era poder participar do debate, mas, infelizmente, estou com Covid-19 e tenho a responsabilidade de não colocar a vida das pessoas em risco. O Ademar Esposti é meu vice e representa os nossos ideais e motivações para reestruturar nossa cidade. Tem nos representado muito bem e vai fazer isso, novamente, hoje – apoiou Dayse Penna.

Aceitando a legitimidade do pedido da coligação Pros, PSL e PSDB para que Ademar Esposti represente a candidata à prefeita, Dayse Penna, a Justiça Eleitoral concedeu o direito de participação do vice.

– Como bem salientado pelo Ministério Público Eleitoral, o acordo firmado pelos partidos e a emissora não proíbe a substituição pelo vice-prefeito em caso de impossibilidade do candidato a prefeito. Some-se a isso a justificativa devidamente comprovada pela candidata. Diante do exposto, se faz presente nesta demanda, uma vez que é direito da chapa concorrente participar do debate -relatou o juiz eleitoral, Marcelo Costa Pereira, na sentença publicada.

Com a decisão judicial em urgência emitida, o vice candidato a prefeito de Volta Redonda, Ademar Esposti, confirmou sua participação no debate de hoje na emissora Band como voz da candidata a prefeita, Dayse Penna, e representante da coligação “Por uma Volta Redonda que vale a Pena viver”.

– Sinto por não ser a Dayse Penna quem vai participar do debate hoje, mas me comprometi em ser a voz dela nas ruas e é isso que estamos fazendo. Como estão falando por aí… o vovô tá on! É verdade, estarei no debate e vou mostrar que temos propostas para os cabeças brancas, como eu, e também para as mulheres, crianças e jovens, para o trabalhador e para o comerciante. Nosso governo será para todos – afirmou o candidato a vice-prefeito.