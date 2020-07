Justiça converte prisão em flagrante de suspeito de feminicídio em preventiva

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 09:00 horas

Crime aconteceu na quinta-feira (02), em Campo Grande; suspeito foi preso em Angra dos Reis após provocar um acidente na Rodovia Rio-Santos

A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante do homem suspeito de matar a companheira, identificada como Thayane Nunes da Silva, dentro da própria casa em Campo Grande, na quinta-feira (02), em prisão preventiva. O suspeito provocou um acidente na Rodovia Rio-Santos, na altura do km 463, próximo ao bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, no mesmo dia, ao tentar fugir da cena do crime, segundo a polícia.

A decisão diz que há provas suficientes sobre a autoria do crime. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o suspeito teria matado Thayane, que era arquiteta, com as próprias mãos.