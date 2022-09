Justiça decreta falência da Viação Sul Fluminense

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 21:05 horas

Empresa ainda operará por 60 dias, ou até que seja concluída a venda de seus ativos para cobrir os débitos e linhas serão vendidas

Volta Redonda – O juiz da 5ª Vara Cível de Volta Redonda, Alexandre Custódio Pontual, decrtou a falência da Viação Sul Fluminense. A empresa, em princípio, pode operar por mais sessenta dias, ou até ser concluída a venda de seus ativos, o que servirá para cobrir débitos existentes. Entre esses ativos, estão as linhas que a Sul Fluminense opera. Quem as adquirir, contudo, precisará abrir mão de pedir indenização caso haja licitação do transporte público: “Observo que a sub-rogação das linhas não dará direito aos adquirentes a futura indenização na hipótese de licitação promovida pelo Município, remanescendo tal valor como ativo da Massa, devendo tudo isso constar em futuro edital”, escreveu o juiz.

O destino dos bens da empresa vai começar a ser definido em duas audiências, marcadas para 27 e 29 de setembro.

A queda e a falência

A Viação Sul Fluminense estava em regime de recuperação judicial desde dezembro de 2019. Esse regime é uma situação especial em que a empresa precisa apresentar um plano de recuperação, incluindo o pagamento de suas dívidas. Em troca, a Justiça garante condições mais favoráveis para o devedor, em comparação ao que ocorreria com uma empresa em situação normal.

Mesmo com essa condição, no entanto, a Viação Sul Fluminense não conseguiu cumprir seu plano de recuperação, e a Justiça, avaliando os números, concluiu que não há mais possibilidade de recuperação.

Credores

Pessoas físicas e jurídicas que sejam titulares de débitos da Sul Fluminense têm 15 dias para se habilitarem, comprovando a existência da dívida e seu valor. Com isso, poderão receber, a partir da venda dos ativos, com juros e correção monetária pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor).