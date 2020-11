Justiça determina intervenção no HSJB

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 18:47 horas

Defensoria Pública e Prefeitura declararam concordar com a decisão, que retira a OS AFNE da administração do hospital

Volta Redonda – O juiz da 5ª Vara Cível de Volta Redonda, Alexandre Pontual, decidiu nesta quinta-feira (19) remover a Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) da admnistração do Hospital São João Batista. A medida foi tomada com a concxordância da Defensoria Pública do Estado do Rio, do Ministério Público do Estado do Rio e do Conselho Regional de Medicina. Na decisão, o juiz afirma que a AFNE concordou em não se opor às medidas, pelo menos no processo atual.

Em sua decisão, o juiz destaca a urgência da intervenção: “Há necessidade dramática de um choque de gestão e regulação, com restabelecimento da infraestrutura hospitalar, ordenação dos estoques, do corpo técnico e de apoio, com o uso de ferramentas de informatização, aquisição de máquinas, obras fundamentais de apoio em locações de atendimento etc”.

Pontual também destacou na sentença a necessidade de um prazo extenso para a transição e ainda o fato de que haverá mudança de governo: “Por sua vez tanto o Autor quanto o 2º Réu em petição de fls. 1324/1327, reconhecem que isto leva tempo e como bem lembrou o D. Promotor de Justiça há um novo governo por vir, sem que com isso, se afaste a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público titular do dever de prestar saúde. Assim as medidas são urgentes, transitórias, mas também não adianta serem tomadas por prazo curto demais, sob pena de voltarmos ao ponto de colapso, em prejuízo do direito da população”.

Os interventores serão Flávio Augusto de Souza, na área médica; Ramiro Brandão Pudô da Silva, no administrativo; e Felipe Cruz Paiva, na parte jurídica. Pela SMS, foram nomeados o Dr. João dos Prazeres, controlador da Secretaria Municipal de Saúde; e Raphaela Dalboni, diretora do Hospital do Aterrado.

Os interventores terão o papel de acompanhar, cada um em sua área, a transição de gestão da unidade, que era gerida por uma Organização Social, e agora passará a ser administrada diretamente pelo município.

A Secretaria de Saúde também está com uma comissão de transição a fim de garantir o abastecimento do hospital e o pagamento dos funcionários. A SMS buscava caminhos judiciais para pagar diretamente o salário dos funcionários do HSJB, sem precisar de repasse para OS.

A secretária de Saúde, Flávia Lipke, esteve no hospital na noite desta quinta-feira, dia 19, para conversar com representantes de cada setor do hospital. “Isso visa a garantir os direitos dos trabalhadores. A decisão judicial que saiu determina que a partir de segunda, dia 23, a Organização Social deixe por completo a unidade. Com isso foram nomeados interventores judiciais, junto com a SMS, para garantir o abastecimento de insumos e salários”, disse.

A Prefeitura de Volta Redonda informou em nota que, conforme contrato rescindido junto à Organização Social, não há débitos a serem repassados à associação. “Vale informar ainda que a cidade conta com quatro unidades de urgência que estão com seus atendimentos em pleno funcionamento: UPA Santo Agostinho, Hospital do Aterrado, Hospital do Retiro e Cais Conforto”, prosseguiu a prefeitura.

“Estamos em dia com a OS e ela não fez repasse a funcionários. Com a decisão judicial, poderemos fazer o pagamento direto aos funcionários e a compra de insumos. Não necessitaremos mais repassar recursos para a OS e depois ela repassar aos funcionários. Conseguiremos fazer isso de forma direta”, comentou Flávia.

Veja a íntegra da decisão: decisao-hsjb