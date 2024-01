Justiça determina multa de R$ 1 milhão por dia se Enel deixar Resende sem luz

Resende – A Procuradoria Geral do Município de Resende ajuizou na quinta-feira (25), uma ação civil pública contra a empresa ENEL. Entre os pedidos à justiça, estão aplicação de multa no valor de R$ 100 mil reais por dia, caso haja interrupção no fornecimento de energia sem causa justificável e, caso o fornecimento de energia seja justificável – como o rompimento de um cabo devido a um vendaval, por exemplo -, o reestabelecimento do fornecimento deverá ser realizado em até no máximo 4 horas.

A Justiça definiu, no entanto, que o valor da multa diária seria de R$ 1 milhão, determinando ainda que o reestabelecimento da energia aconteça em até 4 horas.

Em nota, a prefeitura lembra que não pode punir diretamente a empresa, e por isso recorreu à Justiça: “Infelizmente, por não ser uma concessão municipal, a Prefeitura de Resende não possui mecanismos de cobrança ou punição, tendo apenas a justiça como aliada para resolver essa questão que afeta todo o nosso município e traz prejuízos para todos!”, afirma a nota.

Essa não é a primeira ação da Prefeitura contra a Enel: em dezembro do ano passado, a prefeitura aderiu a uma ação movida pelo Ministério Público contra a empresa de energia.