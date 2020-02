Justiça determina o cumprimento de PCCS em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 10:35 horas

Barra Mansa – O TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) determinou que a prefeitura de Barra Mansa cumpra o PCCS (Plano de Carreira, Cargo e Salários) dos profissionais de educação do município. A Justiça rejeitou, por unanimidade, o pedido da prefeitura para que a lei municipal 4468/2015 ( que instituo o PCCS) fosse declarada inconstitucional.

A decisão do Órgão Especial foi publicada na edição de terça-feira (18), do Diário Oficial da Justiça. Com isso, o prefeito Rodrigo Drable deve cumprir a lei e seus dispositivos, com a realização dos enquadramentos e retificações dos salários.