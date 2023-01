Justiça determina prisão preventiva de Daniel Alves - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 18:55 horas

Acusado de agressão sexual contra uma mulher em Barcelona, lateral nega todas as acusações

Barcelona – A juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona, ordenou na tarde desta sexta-feira (20), a prisão preventiva, sem direito a fiança, do lateral-direito Daniel Alves. O jogador é acusado de agressão sexual contra uma mulher. Ele nega todas as acusações e foi detido após comparecer para prestar depoimento sobre o caso.

Daniel Alves foi levado para o Centro Penitenciário Brians 1, que é utilizado para reclusões preventivas. O jogador vai permanecer preso até a decisão do julgamento, que ainda não tem data para acontecer. Cabe recurso da decisão.