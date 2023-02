Justiça determina soltura de ex-vereador suspeito de assassinato - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 19:19 horas

Barra Mansa – O juiz da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, Raphael Jorge de Castilho Barilli, revogou a prisão preventiva do ex-vereador da cidade, José Renato de Oliveira, o Renatinho. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato do ex-assessor Roberto Soares Teles, o “Didio”, de 48 anos. A vítima foi morta com três tiros no peito. O crime foi no dia 12 de fevereiro de 2020, no bairro Siderlândia.

Policial militar reformado, Renatinho é suspeito de ser o mandante do crime e de dirigir o carro para o autor do homicídio. No dia seguinte ao crime, o ex-vereador se pronunciou: “Com grande tristeza que comunico o falecimento do meu amigo e companheiro Didio, que Deus o receba na glória. Luto”.

No dia 17 de março do ano passado, Renatinho foi preso preventivamente, na casa dele, no bairro Verbo Divino. Desde então, o ex-vereador estava no Batalhão Especial Prisional (BEP), no bairro Fonseca, em Niterói.

A revogação da prisão preventiva foi um pedido da defesa do ex-vereador. Na decisão, o juiz disse que a libertação não apresenta risco ao processo. “Isso porque o réu encontra-se preso a longo tempo já estando encerrada a instrução atinente à primeira fase do júri, razão pela qual sua colocação em liberdade não é capaz de, por si só, ensejar risco à efetividade processual”, justificou. O Ministério Público não se opôs à libertação.

O magistrado ainda estabeleceu medidas cautelares, entre elas o comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades; proibição de aproximação e contato, por qualquer meio, com testemunhas do processo e a família da vítima; além de ausentar-se da comarca, por mais de cinco dias, sem autorização judicial.