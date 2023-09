Justiça determina volta de Vander Temponi à Câmara Municipal

Volta Redonda – Uma decisão do desembargador Fernando Antônio de Almeida, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, determinou que o vereador Vander Temponi, que havia sido afastado de suas funções na Câmara Municipal por decisão do dia 27 de junho, reassuma seu mandato.

Temponi é investigado por suposta participação em esquema de “rachadinha”, quando pessoas contratadas para cargos em comissão por um político são obrigadas a devolverem parte de seus salários. Ele também é investigado por suposta usurpação de função pública, que teria ocorrido antes de ele ser eleito vereador.