Justiça eleitoral recebe visita de representantes do MEP e OAB-VR

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 11:26 horas

Volta Redonda- Na última quinta-feira, 22, o MEP(Movimento Ética na Política), a exemplo de eleições passadas, esteve na Justiça Eleitoral de Volta Redonda. O Movimento em articulação com a OAB-VR(Ordem dos Advogados do Brasil), na pessoa da presidente, a advogada Carolina Patitucci, caminhou até a sede da Justiça Eleitoral.

O coordenador do MEP, José Maria da Silva, o Zezinho, acompanhado dos conselheiros Davi de Souza Paulino, acadêmico de direito na UFF e Nirlene Pirassol Tepedino, pedagoga, representaram o MEP.

Os juízes eleitorais Marcelo Costa Pereira e Claudio Gonçalves Alves juntamente com a Promotora Eleitoral Paula Marques e Carina Alvarenga, Chefe de Cartório Eleitoral, gentilmente receberam a OAB e o MEP.

Urnas eletrônicas: Transparência e confiabilidade

As autoridades, após diálogo com os visitantes, agradecidos pela valorização dada ao trabalho da Justiça Eleitoral, permitiram visitação às bancas onde os técnicos de forma intensa e atenta preparam as inúmeras urnas eletrônicas. Em Volta Redonda são cerca de 800 urnas. “A Justiça Eleitoral utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação para garantir a integridade, a autenticidade e o sigilo. Há diversos mecanismos de auditoria e verificação dos resultados que podem ser efetuados por candidatos, coligações, MP, pela OAB, pelos organismos e pelo próprio eleitor”, observou a advogada Carolina.

Segundo Zezinho, a equipe se sentiu muito bem acolhida, onde se observou muita serenidade no trabalho, o que passou segurança. Na conversa com os técnicos, muito solícitos, o representante do MEP ressaltou que eles explicaram todo o processo de preparação das urnas. “A nossa presença aqui quer junto de vocês valorizar a dedicação e zelo para com este trabalho de preparação das urnas. Elas são confiáveis, e queremos demostrar a vocês que com seriedade no exercício deste trabalho transmitem total confiança. Parabéns”, afirmou Zezinho diante dos servidores.

Colaboradores

Orientados pelos Juízes Eleitorais, a OAB e o MEP atuarão como ‘colaboradores’, buscando observar no dia do pleito as movimentações, e caso percebam situações contrárias às normas eleitorais passarão as informações à Justiça Eleitoral para avaliação. “Acredito, como o Zezinho, que o papel profissional dos servidores, dos voluntários no dia pleito são de fato primordiais. Sabemos que há uma polarização, mas isso é normal no processo, assim nós eleitores e membros da sociedade civil precisamos levar estas eleições como sempre foi levada, de forma coesa e tranquila. Contudo, precisamos entender que se a polarização vira violência e causa problema com a integridade física da sociedade, a situação torna-se grave. No nosso diálogo com os Juízes, eles informaram que em todos locais de votação a presença da PM, PF, dos fiscais, dos agentes TRE, garantirão aos cidadãos livre exercício do voto”, ressaltou a presidente da OAB-VR.

“A atenção dos juízes, da promotora, da chefe e de outros servidores, sem dúvida deixou claro para nós que o processo eleitoral tem uma estrutura gigantesca e confiável. Estar aqui e ver de perto nos educa cada vez para mais valorizar e defender a democracia”, afirmou Nirlene Pirassol, conselheira e educadora no MEP.