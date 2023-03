Justiça Eleitoral rejeita denúncia contra o prefeito Luciano Vidal e Ronaldo Carpinelli - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 19:00 horas

Justiça afirma que provas apresentadas são indícios que estão aquém da ‘dúvida razoável’

Paraty – A Justiça da Comarca da 57ª Zona Eleitoral de Paraty, rejeitou denúncia de abuso de poder econômico feita por adversários políticos contra o prefeito Luciano Vidal, o então vice-prefeito Valdecir Ramiro e o empresário Ronaldo Carpinelli. A denúncia ocorreu durante a campanha da eleição suplementar de 2019, quando Vidal foi escolhido para assumir a prefeitura no lugar de Casé Miranda, que fora cassado.

O juiz afirmou que “o Ministério Público não logrou colacionar prova segura acerca do abuso do poder econômico por parte do primeiro investigado”, que é Vidal. Quanto a Carpinelli, o juiz afirma que “consta áudio em que uma determinada pessoa relata que investigado ‘Carpinelli’ estava distribuindo valores na quadra da Ilha das Cobras. Ocorre que se trata de mídia apócrifa, sem a presença de prova de corroboração a emprestar verossimilhança à afirmação”, escreveu o juiz na sentença.

Os depoimentos de testemunhas, segundo o juiz, foram importantes na sua decisão de rejeitar a denúncia. Ele afirma: “A prova oral igualmente não corrobora a afirmação da existência de abuso no poder econômico ou mesmo da captação ilícita de votos”.

O juiz concluiu as provas apresentadas são “meramente indiciárias”, sem estarem “além da dúvida razoável”. Isso “inviabiliza a prolação do édito condenatório”, escreve o juiz na sentença.

O juiz afirma ainda que “a conduta dos agentes vinculados ao TRE-RJ foi irrepreensível. Entrementes, as investigações posteriores não confirmaram as fundadas suspeitas do cometimento de ilícito eleitoral”.

O caso

Luciano Vidal disputou a eleição suplementar convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio em 2019, depois de ter sido vice de Casé Miranda.

Embora tenha perdido a condição de vice-prefeito, Vidal se manteve elegível.

Vidal foi eleito com 34 votos de vantagem, num eleitorado de 29.150 eleitores. Em 2020, Vidal foi reeleito, novamente por margem estreita: 39 votos de vantagem, e pouco mais de 0,1%.