Justiça expede mandado de prisão contra pai que violentou a própria filha, em Dorândia

Barra do Piraí – A Justiça de Barra do Piraí expediu um mandado de prisão temporária, solicitada pelo delegado titular da 88ª Delegacia de Polícia, Antônio Furtado, contra o homem suspeito de ter estuprado a própria filha, de sete anos de idade, no dia 20 de maio, no distrito de Dorândia. O documento foi despachado na segunda-feira (27) e, desde então, o suspeito é considerado foragido.

De acordo com Furtado, o crime foi descoberto dois dias depois, quando a criança, que estava na escola, apresentou sangramento nas partes íntimas. Ela foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi constatado o estupro. Ao contar às autoridades o que tinha lhe acontecido, a menina fez um desenho retratando a violência que sofreu.

“Vi indícios mais do que suficientes para pedir a prisão temporária do pai dessa criança. Primeiro, porque tivemos acesso ao depoimento integral da menina, e ela deixou claro que foi o pai. Inclusive, em um novo desenho, escreveu os nomes dela e o dele. Ela disse que o pai a ameaçou para que não contasse à mãe, senão ele bateria nela”, disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime – 20 de maio – o suspeito já não voltou mais para casa. “Na quarta-feira (22), a Justiça deferiu a medida protetiva. O oficial de Justiça ligou para o homem, que atendeu o telefone e pediu para mandar a decisão por WhatsApp. Caso ele se aproxime da criança ou da ex-mulher, pode ser preso por descumprimento de medida protetiva”, acrescentou Furtado, afirmando que várias diligências têm sido feitas para encontrar o suspeito. “Não vamos parar de fazer as buscas”, pontuou. “Ninguém se esconde para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ele estará na cadeia e vai pagar pelo estupro que cometeu”, concluiu.