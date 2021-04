Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 16:48 horas

Acordo vai seguir os termos do que garantiu as atividades em Barra Mansa; secretaria de Saúde vai informar semanalmente o Judiciário sobre números da pandemia

Volta Redonda – A audiência especial marcada para esta quinta-feira (08/04) terminou com a decisão de manter o comércio de Volta Redonda funcionando. O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) se reuniu com o juiz da 6ª Vara Cível, André Aiex, e representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) e do Sindicato das Escolas Particulares, UniFOA, Aciap-VR, entidades que participaram do processo como “amicus curiae” (“amigos da corte”, termo usado para designar quem, mesmo sem ser parte em um processo judicial, pede permissão para se manifestar nele).

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, entregou ao juiz André Aiex, durante a audiência, dados que embasaram a decisão de manter o funcionamento do comércio.

Compromissos

Durante a audiência o prefeito Antônio Francisco Neto se comprometeu a, no prazo de dez dias, abrir novos leitos de UTI na cidade e implantar testes rápidos, com resultado em duas horas.

Outro compromisso que o prefeito assumiu é o de implantar a telemedicina, com consultas online e emissão de receitas virtuais, o que vai acelerar o atendimento.

O acordo de Barra Mansa

Em Barra Mansa, ficou decidido que a Secretaria de Saúde apresentará um relatório semanal à Justiça com todos os dados sobre a Covid-19, incluindo número de contaminados, casos suspeitos e a situação dos hospitais. Pelo acordo, as atividades serão paralisadas somente se a rede regional de Saúde registrar 90% de ocupação e a rede municipal chegar a 75% por três dias consecutivos. A ocupação tem que atingir os dois índices de ocupação para fechar o comércio. Caso contrário, é mantido o funcionamento.

Os horários de funcionamento

Atividades essenciais de funcionamento contínuo- Horário de funcionamento: 00h00 às 23h59

• Unidades de Saúde em Geral;

• Clínicas e consultórios médicos e odontológicos;

• Laboratórios e unidades farmacêuticas;

• Clínicas veterinárias;

• Postos de Combustíveis e suas lojas de conveniências;

• Comércio de produtos farmacêuticos;

• Comércio da Construção Civil, ferragens, madeireiras, serralherias, pinturas e afins

• Comércio atacadista;

• Atividades industriais de funcionamento contínuo (CSN e outras que possuam equipamentos que não podem ser desligados);

• Serviços Industriais de Utilidade Pública;

Serviços – Horário de funcionamento: 10:00h às 18:00h

• Serviços em Geral;

• Atividades gráficas, Atividades financeiras (exceto bancos), seguros e serviços relacionados;

• Atividades imobiliárias;

• Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;

• Atividades de empresas, de consultoria e de gestão empresarial;

• Atividades de arquitetura e engenharia;

• Atividades de publicidade e comunicação;

• Atividades administrativas e serviços complementares; lotéricas e correspondentes bancárias

• Salão de beleza e congêneres.

• Serviços de Corte e Costura;

• Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros

Comércio varejista, exceto shoppings centers/centros comerciais e supermercados/congêneres: Horário de funcionamento de Segunda a Sexta de 10:00h as 19:00h e Sábado de 09:00h às 13:00h

• Comércio varejista em geral;

• Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis;

• Atividades da cadeia automobilística: oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura e afins;

• Bancas de jornais e revistas;

• Comércio especializado em produtos naturais, suplementos e fórmulas

• Alimentares;

• Demais estabelecimentos não previstos nos Anexos I e II

Supermercados e congêneres: Horário de funcionamento: 08h às 22h

• Supermercados

• Hortifrutigranjeiro;

• Minimercados;

• Mercearias;

• Açougues;

• Peixarias;

• Padarias;

• Lojas de panificados

Academias de ginástica e afins. Horários de funcionamento: 06:00 h às 22:00 h

• Academias de ginástica;

• Serviços de personal trainer

• Boxes de crossfit;

• Estúdios de pilates;

• Demais atividades congêneres

O acordo

