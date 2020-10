Justiça indefere candidatura de Bruno Marini, que vai recorrer

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 18:41 horas

Barra Mansa– A juíza da 94ª Zona Eleitoral de Barra Mansa, Flávia Fernandes de Melo Balieiro Diniz, indeferiu a candidatura do empresário Bruno Marini (PSD) à Prefeitura. O candidato ainda pode entrar com recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O pedido do indeferimento foi feito pelo PSB e o MPE (Ministério Público Eleitoral) se manifestou contrário ao registro da candidatura por causa de uma condenação por crime tributário em Bananal, transitada em julgado.

A Coligação Prosperidade Barra Mansa emitiu uma nota à imprensa na noite desta quinta-feira, dia 08, informando sobre a decisão judicial.

-A Coligação recebeu com total perplexidade a decisão da justiça local, que acatou pedido de nossos adversários e indeferiu provisoriamente a candidatura de Bruno”, diz um trecho da nota. A Coligação respondeu que “os advogados já estão em ação e, se preciso for, iremos até a última instância, para preservar o direto do povo escolher seu governante – diz a nota.

Ainda de acordo com a nota, “o crescimento de Bruno – tanto nas pesquisas de opinião, quanto no ‘boca-a-boca’ – levou seus principais adversários a tomarem uma medida antidemocrática, certamente desesperados pela perda iminente do poder”.

-Nossos advogados já estão em ação e, se preciso for, iremos até a última instância, para preservar o direto do povo escolher seu governante. Afinal, apresentei e foram aceitas, todas certidões necessárias no processo democrático. Estamos tranquilos, certos de que a Justiça não será novamente induzida a erro por tais adversários, e que a vontade do povo será preservada e revelada nas urnas em 15 de novembro. Esta é mais uma prova de que a arrogância tem que ser varrida de nossa cidade o mais rápido possível. Estamos juntos com a população e juntos seguiremos, cada vez mais confiantes, até a vitória -finaliza a nota.