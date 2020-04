Justiça interdita abrigo particular de idosos em Mangaratiba

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 11:12 horas

Mangaratiba – O Ministério Público determinou a interdição da Associação Casa de Assistência para Idosos – Lugar de Gentileza. O local, funcionava como asilo particular e atendia nove pessoas da terceira idade e teve as atividades suspensas por estar funcionando de forma irregular.

Na decisão judicial, que é resultado de uma ação civil pública, impetrada pelo MP/RJ, o Juiz Titular da Comarca de Mangaratiba, Marcelo Borges Barbosa, levou em consideração diversos relatórios obtidos através de visitas técnicas realizadas por órgãos municipais como a Vigilância Sanitária, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

De acordo com o juiz, o abrigo não atende aos preceitos do Estatuto do Idoso e “está em condições precárias, irregular no âmbito funcional para manter os idosos acolhidos, violando assim, direitos básicos à vida como seres humanos”.

A Prefeitura de Mangaratiba, através das Secretarias de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos, auxiliaram o oficial de justiça durante a execução da ação. Além disso, como um dos internos foi diagnosticado com COVID-19, todos os idosos foram acolhidos e levados para uma área isolada no Hospital Municipal Victor de Souza Breves, onde passaram por exames clínicos emergenciais como: hemograma, raio-x de tórax, urina e teste rápido para COVID.

Após o cumprimento de todos os protocolos de saúde, os idosos serão encaminhados para um abrigo em Angra dos Reis. Em nota o poder púbico informa que as famílias que se interessarem em acolher esses idosos, novamente, em seus domicílios regulares devem procurar a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Mangaratiba e assinar o termo de responsabilidade de tutela sob o idoso acolhido.