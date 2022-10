Justiça Itinerante Marítima realiza sua 3ª edição em Paraty e Angra dos Reis

Matéria publicada em 27 de outubro de 2022, 07:55 horas

Angra dos Reis e Paraty – O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) irá realizar, entre os dias 7 e 11 de novembro, o “3º evento da Justiça Itinerante marítima”, em Paraty e Angra dos Reis. A iniciativa leva o programa a locais distantes da costa fluminense, com acesso por via marítima, como a Vila do Abraão, na Ilha Grande.

Na oportunidade, um grupo, formado por juízes, promotores, defensores públicos e servidores levará atendimento jurídico aos moradores dessas localidades. Os cidadãos poderão procurar a equipe para realizar a regularização do registro civil, solicitar primeira ou segunda via da carteira de identidade, entrar com ação de pensão alimentícia, oficializar divórcio, entre outros serviços oferecidos.

O programa irá passar pelos seguintes pontos: Mercado de Peixes em Paraty, e Parque Mambucaba, Bracuí, Vila do Abraão e Japuíba, em Angra.

Confira a agenda do Justiça Itinerante Marítima:

07/11, 9h às 15h

Mercado de Peixes (Rua José do Patrocínio, 100 – Ilha das Cobras – Paraty)

08/11, das 09 às 15h

CIEP – 495 – ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD (Rua do Aviador Santos Dumont, nº 552 – Parque Mambucaba, Angra dos Reis).

09/11, das 09 às 15h

ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA PIRES DA GAMA (Estrada Santa Rita I, s/nº (km 501,5) – Fazenda Bracuí – Angra)

10/11, das 09 às 15h

INEA – INST. ESTADUAL DO AMBIENTE (Rua da Praia, s/nº Vila do Abraão, Angra)

11/11, das 09 às 15h

ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT (Rua Prefeito João Gregório Galindo, s/nº Japuíba – Angra dos Reis).