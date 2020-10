Justiça liberta suspeitos de tráfico presos no Laranjal

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 07:28 horas

Volta Redonda – Três homens, presos pela Polícia Civil em 25 de setembro no bairro Laranjal, em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas, foram soltos pela Justiça, após pedido de liberdade provisória. Todos foram detidos por agentes da 90ª DP (Barra Mansa), após dois meses de investigação, dentro de uma casa em que funcionava uma refinaria de drogas. No local, foram apreendidos seis quilos de pasta base de cocaína e quatro veículos adquiridos com recursos do tráfico, que eram usados para transportar drogas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Na ocasião, após o flagrante, o trio foi autuado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

O requerimento de liberdade provisória foi expedido em desfavor do trio e, de acordo com o processo, o Ministério Público opinou contrário a liberação dos presos, levando em consideração argumentos constantes da decisão proferida em audiência de custódia.

Segundo o documento, em relação a um dos suspeitos, foi verificado que o mesmo consta como primário e com bons antecedentes, sendo este evento único em sua vida, não existindo indícios concretos de que poderá influenciar na instrução do processo, ameaçar testemunhas ou vulnerar a ordem pública, caso tenha sua prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão, eis que restritivas e suficientes para evitar a continuação de eventual prática delitiva.

Em relação ao segundo suspeito, consta que o mesmo é de grupo de risco para a Covid-19, conforme documentos juntados com o pedido de liberdade provisória, correndo enorme risco de contaminação e de vir a óbito por conta de suas comorbidades, não ostenta anotações impeditivas de substituição da prisão por cautelares, por, também, não consistir risco à instrução criminal, á ordem pública, nem existir indícios concretos de que poderá ameaçar testemunhas ou obstruir o andamento do feito.

Por fim, em relação ao terceiro suspeito, foi constatado segundo o Juiz que não há indícios de que poderá vulnerar a ordem pública e, também, deve ter sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas da prisão, por extensão da liberdade concedida aos outros acusados. Este, pelo fato de ser candidato a cargo público, é indiferente e não influencia a decisão, mas sim o fato de ser corréu e os outros terem a prisão substituída por cautelares diversas da prisão preventiva mesmo já possuindo outras condenações por tráfico de drogas.

Entenda

Na ocasião, o DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido Ferreira Brito, responsável pelo caso. De acordo com o delegado, os agentes se preparavam para cumprir um mandado de busca e apreensão no imóvel, quando perceberam que o trio tentava deixar o local, que era usado para armazenar e manufaturar cocaína. “Nós vínhamos investigando esta organização criminosa e descobrimos que alguns de seus líderes estariam no imóvel nesta sexta-feira. A droga que era refinada ali seria usada para abastecer a região de Barra Mansa e Volta Redonda”, explica o delegado.

Os presos foram autuados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Havia ainda um outro suspeito, suposto fornecedor de drogas para o Sul Fluminense e para os bairros de Senador Camará e Bangu, na Capital, que conseguiu fugir pulando o muro dos fundos. Os agentes estavam ainda realizando diligências para cumprir um mandado de prisão expedido contra ele. No local, foram apreendidos seis quilos de pasta base de cocaína e quatro veículos adquiridos com recursos do tráfico, que eram usados para transportar drogas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As investigações continuam para identificar e prender outros membros desta organização criminosa.

Confira o documento na íntegra

