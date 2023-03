Justiça manda Angra melhorar água distribuída para a população - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 07:51 horas

Angra – A 1ª Vara Cível de Angra dos Reis mandou que a Prefeitura de Angra e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município divulguem relatórios semanais e mensais sobre a qualidade da água distribuída à população. Além disso, eles deverão apresentar, em até 120 dias, um plano de ações contendo procedimentos e protocolos para corrigir situações de risco à saúde identificadas no sistema de abastecimento de água para consumo humano (SAA) e em solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano (SAC).

As ações foram ajuizadas em dezembro de 2022 e em fevereiro deste ano. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) requereu, com pedido de tutela de urgência, que o município e o SAAE apresentem um plano de ação para a correção nos problemas na qualidade da água e divulguem na internet os relatórios sobre a qualidade da água distribuída à população e dos sistemas coletivos de abastecimento de água, para consulta, conhecimento e exercício do controle social.

“Os documentos acostados à inicial demonstram que não existe a devida divulgação da potabilidade da água à população angrense, bem como foram constatadas em inúmeras vezes que a água fornecida pelos réus está em desconformidade com os padrões de potabilidade, especialmente por não realizar o processo de filtração. Saliente-se que os réus confessam que aproximadamente 18 a 20% de todo o abastecimento não atende aos requisitos mínimos previstos na própria portaria de número 888/2021 do Ministério da Saúde. A ausência da divulgação acerca da potabilidade da água coloca toda a população em risco, uma vez que pode consumir água não apta para o consumo e causar dano de difícil reparação para toda a coletividade, salientando-se que a própria vigilância sanitária municipal reconhece a ausência de potabilidade em vários episódios”, diz um dos trechos da decisão judicial.