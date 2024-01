Justiça mantém a prisão de cubano suspeito da morte de galerista americano

Rio de Janeiro – Em audiência de custódia realizada neste domingo (21) na Central de Audiência de Custódia de Benfica, foi mantida a prisão do cubano Alejandro Triana Prevez, apontado como o autor da morte do galerista americano Brent Sikkema. Sócio de uma galeria de artes em Nova York, o americano foi morto em sua residência, no Jardim Botânico, no Rio, e o indiciado preso pela polícia em um carro na rodovia entre as cidades de Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais.

A decisão destacou que o mandado de prisão expedido contra o acusado estava dentro do prazo de validade e que a prisão foi legal. Explicou, ainda, que o objetivo da audiência de custódia é questionar o indiciado a respeito das circunstâncias da sua prisão, a fim de verificar a legalidade e indícios de agressão no ato da prisão por policiais rodoviários e pela Polícia Especializada.

Ainda de acordo com a decisão, o cubano deverá ser submetido a exame de corpo delito, já que não constava a informação no processo. Alejandro alegou que foi agredido por policiais, com golpes no braço e no pescoço, no ato da sua prisão.