Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 18:06 horas

Advogada presa, junto com suposto cúmplice, responde pela morte do ex-marido

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos disse nesta sexta-feira, dia 23, que o juiz que presidiu a audiência de custódia da advogada, de 36 anos, e do suposto cúmplice, manteve a prisão preventiva deles. Os dois foram presos no dia anterior, suspeitos de envolvimento no assassinato do técnico em manutenção, de 34 anos, ex-companheiro da advogada, em dezembro do ano passado.

A vítima foi executada após ser atraída para uma emboscada sob o pretexto de concertar uma máquina de lavar. A mulherfoi presa na Vila Brasília, em Volta Redonda e, segundo o delegado, foi mentora intelectual do crime. Já o cúmplice foi preso em Barra Mansa. Policiais civis procuram agora o terceiro suspeito de participação no assassinato, que seria o atual companheiro da advogada.

Edézio explicou que os três suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada. O delegado disse que o crime teve motivação passional.

Segundo o policial, a advogada era separada da vítima há algum tempo, e que os dois brigavam muito pela guarda do filho. Para Edézio um dos motivos do crime, foi o ciúme que o atual companheiro sentia da vítima.

O delegado lembrou ainda que, a advogada recebeu um seguro de R$ 16 mil feito pelo técnico em manutenção em nome do filho do casal . Quem souber de informações sobre o foragido pode ligar para o Disque-Denúncia (21 2253-1177) ou o celular (24- 99924-296). Não é necessário se identificar.