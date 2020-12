Justiça proíbe Samuca de contratar novos servidores

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 22:18 horas

Volta Redonda – O juiz da 4ª Vara Cível de Volta Redonda, Roberto Henrique dos Reis, decidiu que o prefeito Samuca Silva deve se abster de nomear ou contratar servidores aprovados em concursos públicos promovidos pelo município. A penalidade em caso de descumprimento é multa pessoal contra o prefeito, no valor de R$ 5 mil por dia.

Na sentença, o juiz afirma que a “Lei de responsabilidade fiscal, no art. 42 proíbe que titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”.

Segundo o juiz, o objetivo é evitar “o que o réu pretende fazer, deixando vencimentos acrescidos pelos novos servidores para o próximo Prefeito pagar, quando na mídia divulga dificuldades para pagar os servidores na ativa e parcela vencimentos”.

O pedido foi feito pelo ex-prefeito Antônio Francisco Neto, candidato mais voltado em 15 de novembro, que aguarda decisão judicial que reverta o indeferimento de sua candidatura, para que possa assumir o cargo.

A íntegra da decisão: Decisão Nomeação Concursados