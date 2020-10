Justiça tira do ar páginas que veicularam fake news contra Rodrigo Furtado

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 18:39 horas

Volta Redonda– A denúncia do vereador Rodrigo Furtado contra uma fan page no Facebook, que publicou diversas acusações contra ele surtiu efeito: o juiz da 131ª zona eleitoral de Volta Redonda, Marcelo Dias da Silva, proferiu decisão anteontem, exigindo que a página com as falsas acusações fosse imediatamente retirada do ar. Além disso, o homem apontado como o administrador da página, foi intimado a prestar esclarecimentos e a provar tudo o que disse contra o vereador.

— Fixo prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o descumprimento. Encaminhem-se o pedido para a Assessoria Especial da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para cumprimento da decisão — disse o juiz na decisão.

Além da página e do responsável por ela, outras pessoas envolvidas com fake news contra Rodrigo também foram intimadas pelo juiz Marcelo Dias. Uma delas é uma candidata a vereadora, já conhecida no município pelos vídeos que fez há três anos criticando a prefeitura e pregando que haveria ideologia de gênero dentro das escolas municipais.

— A usuária, ao que parece, é candidata a vereadora, sendo que suas postagens configuram propaganda eleitoral negativa, posto que não há mera comparação entre o atuar do já vereador Rodrigo e o que a usuária faria, se eleita — continua a sentença.

Para Rodrigo, a decisão do juiz é um marco em Volta Redonda, que servirá de exemplo para outras cidades.

— As pessoas estão achando que espalhar notícias falsas é brincadeira e que não haverá consequências. Notícias falsas contra políticos, sobretudo as que atacam a honra das pessoas de forma irreparável, agora é crime eleitoral. É importante que as pessoas tenham consciência disso — comemorou Rodrigo. “Nós temos mães, pais, filhos e conhecidos que recebem as notícias falsas. Isso destrói não só a nossa autoestima, mas, também, uma carreira construída com base na honestidade, na transparência e, acima de tudo, na legalidade”, completou o vereador.

Furtado citou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, que afirmou que “as fake News são um vírus à parte, que contaminou a política e ameaça matar a democracia”.

Rodrigo acredita ser um dos políticos que mais têm sofrido ataques mentirosos de seus opositores. O parlamentar afirmou que resolveu, em seu mandato, enfrentar a corrupção crônica dentro dos espaços de poder.

— Se por um lado consegui fazer história ao ser responsável pela primeira cassação de um vereador acusado de corrupção (Paulinho do Raio-X), por outro, senti na pele as consequências pelo trabalho e passei a ser vítima de ataques virtuais que atentaram contra minha reputação. Enquanto eu presidia a “CPI da Injeção”, o perfil falso do Facebook não poupou mentiras contra mim. A mais séria delas, que me levou à polícia para registra um Boletim de Ocorrência, foi quando a publicação insinuou que eu usava droga nas dependências da Câmara, para ser mais específico: dentro do meu gabinete entre uma sessão e outra — concluiu o parlamentar, destacando que, além do processo eleitoral, os autores da acusação enfrentarão ações cíveis e criminais.