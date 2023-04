Juventude realiza formatura dos alunos do Minha Oportunidade em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 17:02 horas

Os 172 jovens formandos do programa estiveram presentes na cerimônia realizada no auditório do Iate Clube Aquidabã

Angra dos Reis – Foi realizada nesta sexta-feira (31), a formatura dos 172 alunos do Programa Minha Oportunidade, no Iate Clube Aquidabã. Além dos jovens e seus familiares, estiveram presentes na cerimônia o prefeito Fernando Jordão, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, o secretário da Juventude, William Gama, o secretário de Educação, Inovação e Juventude, Paulo Fortunato, representantes das empresas CIEE, Nexaas e Estácio, vereadores e secretários de pastas relacionadas à juventude de outras cidades do estado.

Criado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva da Juventude e Secretaria de Educação, Inovação e Juventude, em janeiro de 2022, o programa possibilitou que jovens entre 18 e 24 anos desenvolvessem atividades profissionais na administração pública municipal durante 12 meses.

– Vimos este projeto funcionar em Caxias e quisemos fazê-lo aqui em Angra também, mas ainda melhor. O Ferreti e o William trabalharam muito para que o programa acontecesse, estão de parabéns. Esta oportunidade de experiência profissional que vocês tiveram, terá muita importância na vida de cada um. Desejo que todos ingressem no mercado de trabalho com muito sucesso – afirmou Fernando Jordão.

Os jovens que participaram do programa, que tinham carga horária de até 28 horas semanais, receberam treinamento e bolsa-auxílio no valor de R$ 600, além de auxílio transporte no valor de R$200. Todo o processo de seleção do programa ficou a cargo do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE.

– Acima de tudo, o Minha Oportunidade teve como objetivo o desenvolvimento da cidadania e do networking profissional. Todos os formandos aqui, hoje já estão um passo a frente no mercado de trabalho. É muito importante dar oportunidade a todos os jovens. Este é um compromisso da Prefeitura. Queremos prepará-los para o futuro – frisou Cláudio Ferreti.

Dos 199 alunos que iniciaram no programa, 20 alunos saíram para uma oportunidade de emprego. Dos 172 que se formaram, 83 já foram encaminhados para o mercado do trabalho.

– Estamos muito felizes vendo os jovens encerrando o ciclo do projeto e entrando no mercado de trabalho. Estamos aqui para cumprir esta missão. Nosso governo deu este direcionamento e estamos gratos por todo o resultado alcançado – comentou William Gama.

Ao fim da formatura, houve a entrega dos certificados a todos os alunos pelas mãos das autoridades, um coquetel foi servido e foi realizado um show da banda Sereno.

MAIS SOBRE O PROGRAMA

Durante 12 meses, todos os 172 jovens do Minha Oportunidade passaram por um treinamento com o intuito do desenvolvimento de ações voltadas para promoção da integração ao mercado do trabalho e desenvolvimento humano.

O treinamento teve como objetivo contribuir para a formação dos alunos a partir de capacitação e vivência profissional. Para isso, foram realizadas oficinas com temáticas como: desenvolvimento comportamental, acadêmico e tecnológico e empoderamento profissional.

Durante dois dias na semana, os alunos passaram por aulas teóricas na Escola Municipal Júlio César Laranjeira, com a equipe do CIEE. Em outros dois dias, eles trabalharam por meio período na secretaria municipal em que estavam alocados.

A Secretaria Executiva da Juventude junto a Assessoria de Assistência Social e a Coordenação de Programas Especiais, do CIEE-RJ, estiveram em constante acompanhamento dos alunos por meio de visitas às partições públicas e salas de aula durante todo o período de 12 meses do programa.

Por meio de um relatório de pesquisa realizado com os jovens, descobriu-se o interesse de um desenvolvimento mais aprofundado na área tecnológica por parte de alguns deles. Os interessados foram realocados em um curso de T.I, em parceria com a empresa Nexaas, com o objetivo de um aprimoramento do estudo da programação digital.

– O programa foi de extrema importância para nós. Aprendemos muito nas aulas teóricas e na prática nas secretarias. Estou muito grato por todo o aprendizado adquirido. Desejo que todos os jovens que participaram do programa consigam uma vaga de emprego no setor público ou privado – agradeceu o jovem Gustavo Marinho, de 24 anos, admitido pela secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio do programa.