K-Infra alerta para os riscos das queimadas em rodovias

Vassouras – A K-Infra Rodovia do Aço alerta para os riscos das queimadas, que são crime e colocam em perigo o meio ambiente e a segurança viária. Em 2024, o Brasil registrou 8.332 focos de incêndio, queimando mais de 30,8 milhões de hectares. Além dos danos ambientais, a fumaça agrava problemas respiratórios e aumenta os riscos de acidentes nas rodovias devido à baixa visibilidade. A fuligem prejudica a aderência dos pneus, enquanto a inalação da fumaça pode causar mal-estar e confusão mental nos motoristas e passageiros.

As queimadas também danificam a infraestrutura viária, destruindo placas de sinalização e colocando em risco a fauna. Muitos animais silvestres morrem ao tentar escapar das chamas. Grande parte dos incêndios é causada por ações humanas, como o descarte de bitucas de cigarro e queimas de lixo próximas à rodovia.

Para evitar tragédias, a K-Infra orienta motoristas e moradores a não jogar cigarros na pista, não atear fogo em lixo, não realizar queimadas próximas à estrada e não soltar balões. Caso encontre fumaça na rodovia, feche as janelas, mantenha distância segura, acenda o farol baixo, evite o pisca-alerta, reduza a velocidade e pare no acostamento, se necessário. Para emergências, o contato com a concessionária pode ser feito pelo telefone 0800 2853 393 ou pelo canal exclusivo para deficientes auditivos 0800 0959 393.

O artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro prevê multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH para quem descartar objetos na via. Já provocar queimadas pode levar a pena de 2 a 4 anos de reclusão por crime ambiental. Se o incêndio colocar vidas ou patrimônio em risco, a pena pode ser de 3 a 6 anos, conforme o artigo 250 do Código Penal. Denúncias podem ser feitas à Polícia Rodoviária Federal pelo número 191.