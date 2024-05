K-Infra e PRF promovem Escolinha de Trânsito para crianças de Vassouras

Vassouras – Nesta sexta-feira (24), a K-Infra Rodovia do Aço e a Polícia Rodoviária Federal promovem uma atividade da Escolinha de Trânsito em Vassouras para alunos do ensino municipal da cidade.

O evento vai reunir 36 crianças do segundo ano do ensino básico, entre 07 e 10 anos, das escolas municipais Abel Machado e Pedro Ivo da Costa, selecionadas pela secretaria de Educação da cidade. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, e visa preparar as próximas gerações para tirar o país da triste liderança entre os mundiais de acidentes de trânsito.

Com o objetivo de tornar o aprendizado divertido e interativo, a concessionária preparou uma maquete que simula uma via com suas sinalizações, enquanto a PRF apresentará um vídeo educativo sobre o tema.

As crianças também terão a oportunidade de conhecer de perto veículos operacionais de resgate e guinchos, além de participar de atividades práticas na ‘escolinha’, que incluem demonstrações sobre placas de sinalização, radares, semáforos e faixas de pedestres.

A programação abordará o uso correto de equipamentos de segurança, como cadeirinhas para crianças, e ensinar formas seguras de atravessar vias públicas, entre outras medidas de prevenção para pedestres. Simulações de acidentes também serão realizadas para que os alunos compreendam as consequências de comportamentos imprudentes no trânsito.

A ação educativa é ainda mais relevante diante do preocupante cenário brasileiro, que ocupa a terceira posição global em número de mortes em acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A K-Infra tem desempenhado um papel ativo no Maio Amarelo, um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O tema central deste ano é “Paz no trânsito começa por você!”, com o objetivo de estimular a reflexão e formar agentes multiplicadores sobre os cuidados ao volante.