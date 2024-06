K-Infra fará última intervenção em trecho reconstruído na BR-393

Sul Fluminense – A Concessionária K-Infra realizará, na tarde desta terça-feira (4 de junho), a interdição total da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do KM 258, das 13h às 17h. A intervenção é parte da etapa final das obras de recomposição das pistas destruídas pelas chuvas em Barra do Piraí, em fevereiro deste ano. Após a interdição, a rodovia voltará a operar normalmente no fim da tarde, com ambas as pistas norte e sul liberadas. Desde o início do mês, o local opera em sistema de Pare e Siga em ambos os sentidos somente pela pista norte.

A K-Infra alerta os motoristas de veículos pesados e leves a evitarem o local na tarde desta terça-feira e utilizarem as rotas alternativas disponíveis. Para minimizar os transtornos, reforçamos a sinalização. Desde o início do mês, o local opera em sistema de Pare e Siga em ambos os sentidos pela pista norte.

Rotas Alternativas

Para veículos de passeio

Sentido São Paulo: Acessar Barra do Piraí nos KM 252 ou 255, retornando à BR-393 no KM 259.

Sentido Barra do Piraí partindo de Volta Redonda: Acessar Barra do Piraí no KM 259 da BR-393.

Para carretas e caminhões

Sentido Nordeste partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-101.

Sentido Três Rios partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-040.

Sentido São Paulo partindo de Três Rios: Seguir pela BR-040 sentido Petrópolis e, depois, pela Dutra.

A interdição da pista afeta ambos os sentidos da rodovia e tem como objetivo realizar a pavimentação e implantação das sinalizações das pistas do trecho. Ao término dessa última intervenção no local, a rodovia passará a operar normalmente, em ambos os sentidos.

A K-Infra alerta que está proibida a circulação de veículos de carga pesada, caminhões e carretas, no perímetro urbano de Barra do Piraí, exceto os que tenham como origem ou destino àquela cidade, conforme decreto municipal nº 581, de 29 de fevereiro último.

Complexidade da Obra Resposta a Emergências:

A concessionária explicou que, após chuvas intensas em fevereiro de 2024, que provocaram a ruptura do corpo estradal no km 258 e criaram uma cratera no local, as equipes agiram prontamente para garantir a segurança de todos. A empresa disse que o trecho exigiu intervenções complexas para controlar o fluxo contínuo de água.

As obras foram seguiram as seguintes etapas para reconstrução do trecho destruído:

Implantação do Desvio Provisório: Concluída em 1º de março, permitiu a retomada imediata do fluxo de veículos. Recomposição da Pista Norte: Concluída em 8 de maio, esta etapa restaurou o tráfego na pista norte. Recomposição da Pista Sul e remoção do desvio: Finalização, completando os reparos necessários. Pistas Norte e Sul operantes: E, no dia 4 de junho, pistas liberadas em ambos os sentidos no KM-258.

Para mais informações e assistência, pedimos que os usuários acompanhem nossos canais de comunicação oficiais ou entrem em contato pelo 0800 2853 393.