K-Infra intensifica ações de conscientização no Maio Amarelo

Vassouras – A K-Infra Rodovia do Aço está promovendo uma série de ações de conscientização e educação para um trânsito mais seguro ao longo da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), sua área de concessão. A campanha nacional, coordenada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), traz em 2025 o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, destacando que os deslocamentos são, antes de tudo, feitos por pessoas — e não apenas por veículos.

Ao longo do mês de maio, a concessionária realizará pelo menos oito ações presenciais, distribuídas pelos 200 quilômetros da rodovia que atravessa municípios do Sul e do Centro do Estado do Rio de Janeiro. Entre as iniciativas, destacam-se atividades de educação infantil com a Escolinha de Trânsito — previstas para os dias 5 e 21 de maio, respectivamente, na sede da concessionária, em Vassouras e no Colégio CEMA, em Sapucaia —, além de distribuição de materiais educativos nas praças de pedágio e bases operacionais.

Também estão programadas ações voltadas a caminhoneiros, organizadas em parceria com o SEST/SENAT e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ciclistas e pedestres com datas e locais a serem divulgados ao longo da campanha.

Como parte do esforço de sensibilização, a K-Infra desenvolveu localmente quatro panfletos educativos direcionados a diferentes perfis de usuários: pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em geral. O conteúdo, produzido localmente, traz orientações práticas e acessíveis, fortalecendo o vínculo entre o público local e os temas centrais da campanha.

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o Brasil registrou mais de um milhão de acidentes de trânsito em 2022, resultando em 33,8 mil mortes — uma média de 92 óbitos por dia. Para cada vítima fatal, estima-se até dez feridos ou sequelados. Praticamente um óbito a cada 15 minutos e um ferido ou sequelado a cada dois minutos, alerta a entidade. Em 2023, esse número subiu para 34.881. Esses números ainda não foram atualizados para 2024 pelo Ministério da Saúde.

Em 2024, pelo quarto ano consecutivo, o Brasil registrou um aumento no número de mortes e de sinistros nas rodovias federais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no ano passado foram registrados 73.121 acidentes, resultando em 84.489 feridos e 6.160 mortos. Isso equivale a dizer que 16 pessoas morreram diariamente nas rodovias federais em 2024. Esse número é 10% maior em relação ao registrado em 2023.

A K-Infra acredita que a verdadeira mobilidade humana se constrói quando todos se sentem seguros e respeitados. Participar do Maio Amarelo é transformar a responsabilidade individual em um compromisso coletivo.

A concessionária reitera a importância do respeito às leis de trânsito, do comportamento consciente ao volante e da valorização da vida em cada trajeto percorrido.

Movimento Maio Amarelo

Criado em 2014, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A iniciativa busca mobilizar o poder público, empresas e a sociedade civil em ações que alertem para a importância da segurança viária e da preservação da vida.

Mais informações sobre a campanha podem ser acessadas no site: www.onsv.org.br/maioamarelo.

Usuários da rodovia podem obter informações pelo telefone gratuito 0800 2853 393. Pessoas com deficiência auditiva têm à disposição o número 0800 0959 393.