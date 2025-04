Kaio Márcio completa 100 dias de gestão em Itatiaia

Itatiaia – O prefeito Kaio Márcio completou, nesta quinta-feira (10), 100 dias à frente da Prefeitura de Itatiaia. Entre os princiais desafios, ele destacou a dívida superior a R$7 milhões que já existia quando assumiu o cargo. Além disso, o chefe do executivo afirmou que, apesar do orçamento, a Prefeitura foi capaz de pagar salários atrasados e investiu na saúde financeira do município.

Kaio Márcio falou sobre a educação, afirmando que medidas como a entrega de kits e uniformes escolares foram medidas importantes para o setor. Ele destacou ainda a ampliação para 70 vagas de atendimentos no Centro Municipal de Educação Especial Nalbert Wilian Ribeiro, com abertura de novas modalidades como a oficina de Artes e Estimulação Sensorial, além de psicopedagogos com especialização em ABA (Análise do Comportamento Aplicada). A Prefeitura também está em processo de contratação de psicólogos e fonoaudiólogos para atuarem na unidade.

Na área da saúde, o prefeito ressaltou que Itatiaia vem recebendo importantes melhorias e medidas para beneficiar a população. A ação mais recente foi o início da construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) porte II, no África I, em Penedo. A futura unidade será de mais 450m², com consultórios médicos de clínica geral e ginecológicos, sala de odontologia, inalação, farmácia, imunização, entre outros espaços.

O prefeito ainda destacou áreas como o turismo, o esporte, o departamento de lazer e segurança.

“Em 100 dias de governo, já conseguimos tirar alguns projetos do papel e ficamos muito felizes com isso. Mas sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente, e com muito empenho e dedicação das nossas equipes e dos servidores, Itatiaia seguirá no caminho do desenvolvimento. Nós queremos investir no uso da tecnologia nas atividades da Prefeitura, na realização de importantes obras de infraestrutura em Itatiaia e Penedo. Em ações que incentivem a vinda de turistas para Itatiaia, Penedo, Maromba e Maringá, em cursos de formação de mão de obra qualificada para contribuir com o desenvolvimento do município”, destacou o prefeito Kaio Márcio.