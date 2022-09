Kartódromo de Volta Redonda recebe a quarta etapa do Estadual de Kart 2022

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 18:05 horas

Volta Redonda – O Kartódromo Internacional de Volta Redonda recebe neste sábado, dia 17, a quarta e penúltima etapa do Campeonato Estadual de Kart de 2022. O evento é realizado e supervisionado pela Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ), tem entrada gratuita e acontece a partir das 9h30 com os treinos livres das categorias. Os classificatórios começam às 11h45 e as baterias de corridas às 12h30.

“Estamos muito felizes, pois o campeonato ganhou força ao longo do ano. Tivemos a entrada das crianças na Mirim e Cadete, categorias há muito tempo fora do circuito oficial das pistas fluminenses. Houve também um aumento de pilotos no grid do campeonato ao longo do ano. Portanto, a expectativa para sábado é excelente! Desejamos realizar essa etapa e a última provando que temos um campeonato confiável, disputado e com um ambiente amistoso e fraternal entre os concorrentes”, declara Sinder Bitton Filho, promotor da competição.

A promessa é de que aproximadamente 20 kartistas disputem quem é o mais rápido entre as curvas e as retas da pista voltarredondense. Neste campeonato os pilotos estão divididos em quatro categorias: Mirim, Cadete, F4 Graduado e F4 Sênior.

Eduardo Martini Mota, que tem apenas 7 anos, morador de Barra Mansa, é o mais jovem do Estado correndo atualmente. “Gosto de pilotar porque me faz se sentir veloz e livre”, comenta Dudu, como é conhecido. O piloto mirim continua bastante animado e deseja melhorar o seu rendimento para a sua quarta etapa. Por fim Dudu afirma: “vou andar o mais rápido possível no sábado para tentar ficar na frente dos Cadetes”.

As categorias infantis estão divididas entre Mirim, de 6 a 9 anos, e Cadete de 8 a 11 anos. A escolha da categoria geralmente é feita pelo responsável do piloto em conjunto com o seu Preparador. A decisão envolve tanto o nível de conhecimento que a criança detém, quanto o desafio que terá durante o ano de competição.

Segundo Felipe Falcão Fardim, gestor do kartódromo “o sentimento desse ano é de progresso e o clima de união favoreceu o crescimento do kartismo de competição no Estado”. Ele ainda lembra que o Kartódromo de Volta Redonda tem divulgado que o piloto do kart de aluguel pode migrar para o kart de competição. “Tal passagem é muito comum no kartismo, pois o piloto sai do ‘kart de lazer’, onde os ajustes não dependem dele, para o ‘kart preparado’, com ajustes mais finos e individuais, tornando o esporte mais desafiador e empolgante”.

De acordo com Djalma Faria Neves, presidente da FAERJ, a Federação tem conseguido nesse ano ajudar o kartismo a crescer no Estado, e agradece o apoio de todos os pilotos participantes nas competições e também dos pais dos pilotos Mirins e Cadetes, Mecânicos e Preparadores. A entrada de novos pilotos praticando e competindo nos karts preparados neste ano é a prova desse trabalho.